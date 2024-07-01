Чотири дні на Євро-2024 тривали поєдинки стадії 1/8 фіналу плейоф. За його підсумками стали відомі збірні, які продовжать боротьбу за престижний трофей, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Хто вийшов до 1/4 фіналу Євро-2024

Першим чвертьфіналістом стала збірна Швейцарії. "Червоні хрестоносці" впевнено обіграли чинних чемпіонів Європи італійців з рахунком 2:0. "Скуадра Адзурра" залишила турнір після першої стадії плейоф.

Не без пригод кваліфікувалася в наступний раунд збірна Німеччини. Поєдинок за участю господарів чемпіонату проти Данії був зупинений в першому таймі через грозу та сильну зливу. Після поновлення матчу Бундестім забив два голи "червоно-білим" та здобув путівку до чвертьфіналу.

Збірна Англії ледь не вилетіла з ЧЄ у поєдинку зі Словаччиною (2:1). Суперник України по групі Е доставив чимало клопоту віцечемпіонам Європи. Лише завдяки голам Беллінгема та Кейна "Три леви" продовжать свій турнірний шлях.

Свої чемпіонські амбіції у матчі з Грузією (4:1) підтвердила Іспанія. "Фурія Роха" розгромила "кавказьких хрестоносців" та впевнено вийшла до чвертьфіналу.

Збірна Франції вимучила перемогу над Бельгією (1:0) та пробилася до чвертьфіналу. Команді Дешама допоміг автогол захисника "червоних дияволів".

Наступні учасники чвертьфіналів визначаться 1 та 2 липня, коли відбудуться матчі: Португалія – Словенія, Румунія – Нідерланди та Австрія – Туреччина.

Сітка чвертьфінальних матчів

5 липня, 19:00. Іспанія – Німеччина (Штутгарт)

5 липня, 22:00. Португалія / Словенія – Франція (Гамбург)

6 липня, 19:00. Англія – Швейцарія (Дюссельдорф)

6 липня, 22:00. Румунія / Нідерланди – Австрія / Туреччина (Берлін)

Зазначимо, що півфінальні поєдинки відбудуть 9 та 10 липня. Переможець Євро-2024 визначиться у Берліні 14 липня.