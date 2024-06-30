Англия – Словакия 2:1

Голы: Беллингем, 90+5, Кейн, 91 – Шранц, 25

В воскресенье, 30 июня, состоялся матч 1/8 финала Евро-2024, в котором встречались сборные Англии и Словакии. Победитель поединка получал путевку в четвертьфинал, пишет 24 Канал.

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Шранц снова забивает на Евро

В первые минуты матча англичане продемонстрировали тотальное преимущество во владении мячом. Однако опасных моментов вблизи ворот Словакии было мало.

Андердог выбрал любимую игру на контратаках, которые каждый раз ставили в тупик защитников сборной Англии. На 25-й минуте встречи мяч затрепетал в сетке ворот Пикфорда.

Форвард сборной Словакии Иван Шранц получил пас в штрафной площадке и элегантно пробил по воротам. Такое начало шокировало болельщиков "Трех львов". Кстати, это уже третий гол Шранца на Евро-2024.

Видео гола Шранца

До свистка на перерыв подопечные Гарета Саутгейта так и не смогли оправиться. Вице-чемпионы Европы не нанесли ни одного удара в створ ворот словаков.

Гений Беллингема спасает сборную Англии

После отдыха англичане вышли заряженными на борьбу. На 50-й минуте Фил Фоден отправил мяч в ворота соперника. Однако радость англичан была преждевременной. Арбитр после просмотра ВАР зафиксировал офсайд и отменил гол.

Впрочем, Словакия не собиралась играть исключительно от обороны. На 55-й минуте мяч едва второй раз не залетел в ворота англичан. Давид Стрелец пробил с дальней отставни, но мяч предательски покатился рядом со стойкой.

Спасителем вице-чемпионов Европы стал одноклубник нашего Андрея Лунина. На 5-й компенсированной минуте Джуд Беллингем невероятным ударом через себя сравнял счет и перевел игру в экстратайм.

Видео гола Беллингема

А в начале первого экстратайма Англия вышла вперед. Гарри Кейн воспользовался скидкой Айвена Тони и головой вколотил мяч в ворота Словакии.

Видео гола Кейна

В итоге подопечные Гарета Саутгейта одержали волевую победу со счетом 2:1. Сборная Англии вышла в четвертьфинал, где встретится со Швейцарией.

Словакия была в шаге от сенсации, но прекращает борьбу на стадии 1/8 финала.