Евро-2024: календарь матчей плей-офф

В эти выходные на чемпионате Европы 2024 начнется стадия матчей на выбывание. Предлагаем вашему вниманию расписание поединков 1/8 финала.

После группового раунда чемпионата Европы 2024 были сформированы пары 1/8 финала, куда прошли 16 команд. Розыгрыш путевок в четвертьфинал начнется в субботу, 29 июня, матчем Швейцария – Италия, пишет 24 Канал.

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Расписание чемпионата Европы 2024

К сожалению, среди участников стадии плей-офф нет сборной Украины, которая, набрав четыре зачетных балла, заняла последнее место в группе с Румынией, Словакией и Бельгией, из-за чего покинула турнир.

Матчи стадии плей-офф, как и группового раунда до этого, будут транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Также часть поединков покажет Общественное.

Календарь матчей плей-офф Евро-2024

1/8 финала

29 июня

19:00. Швейцария – Италия

22:00. Германия – Дания

30 июня 2024

19:00. Англия – Словакия

22:00. Испания – Грузия

1 июля

19:00. Франция – Бельгия

22:00. Португалия – Словения

2 июля

19:00. Румыния – Нидерланды

22:00. Австрия – Турция

Четвертьфинальные матчи состоятся 5-6 июля. Полуфиналы запланированы на 9-10 июля, а финал Евро-2024 пройдет 14 июля в Берлине.