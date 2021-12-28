Красюк:Джошуа готовий зробити крок у бік

За словами промоутера, Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик прагнуть зустрітися у наступному поєдинку. Він запевняє, що навіть Джошуа готовий піти на поступки.

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Розмови про поєдинок Усик – Ф'юрі мають дуже серйозне підґрунтя. Сьогодні цей бій хоче Ф'юрі. Цей поєдинок хочуть промоутери Ф'юрі та його менеджери. Цей бій хоче Усик, хочуть його промоутери та менеджери. Ентоні Джошуа не проти, щоб цей поєдинок відбувся, як і його промоутери,

– сказав фахівець.

Проте Красюк зазначив, що найімовірніше, що Усик у наступному поєдинку вийде на ринг проти Ентоні.

"Джошуа готовий зробити крок у бік лише за гарантії, що він наступний поєдинок проводить із переможцем. Жодна людина на планеті Земля не зможе це гарантувати із судовим позовом Ділліана Уайта. Тому я вважаю, що найімовірнішим на сьогодні є бій Ф'юрі – Уайт та реванш Джошуа – Усик", – заявив промоутер.

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