На видео показано, как британский боксер отрабатывает скорость удара в поединке с тенью. Вероятно, надеется победить украинца в этом компоненте.

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Усик – Джошуа: что известно о реванше

  • В сентябре украинский боксер сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
  • Сразу после поражения британец активировал опцию о реванше.
  • Усик неоднократно подчеркивал, что хотел бы выйти на ринг при поддержке родных трибун. Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
  • Реванш должен состояться до 25 апреля 2022 года, но Джошуа уже начал подготовку к бою.