На видео показано, как британский боксер отрабатывает скорость удара в поединке с тенью. Вероятно, надеется победить украинца в этом компоненте.

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