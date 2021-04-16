Спортивный журналист Игорь Цыганик изложил общее фото с Тайсоном после награждения лучших футболистов УПЛ. Он поблагодарил бразильцу за работу и заявил, что будет скучать по игре бразильца.

Бразильские журналисты пишут, что Тайсон разорвал контракт с Шахтером. Грустно от того, что этого яркого футболиста мы больше не увидим в чемпионате Украины. За 11 лет он стал настоящим неповторимым явлением в нашем футболе! А гол Русенборгу будут помнить еще лет 100, – подписал фотографию Цыганик.

Один из лидеров "горняков" прокомментировал пост представителя СМИ. Полузащитник признался в любви к Украине: "Буду любить Украину вечно! Спасибо за красивые слова".

Неудивительно, что полузащитник успел полюбить нашу страну. Футболист дончан выступает в УПЛ еще с далекого 2010 года, когда перешел в Металлист, а уже в 2013 году стал игроком клуба из Донецка.