Признание Тайсона Спортивный журналист Игорь Цыганик изложил общее фото с Тайсоном после награждения лучших футболистов УПЛ. Он поблагодарил бразильцу за работу и заявил, что будет скучать по игре бразильца. К теме Шахтер досрочно расторг контракт со своим лидером Бразильские журналисты пишут, что Тайсон разорвал контракт с Шахтером. Грустно от того, что этого яркого футболиста мы больше не увидим в чемпионате Украины. За 11 лет он стал настоящим неповторимым явлением в нашем футболе! А гол Русенборгу будут помнить еще лет 100, – подписал фотографию Цыганик. Один из лидеров "горняков" прокомментировал пост представителя СМИ. Полузащитник признался в любви к Украине: "Буду любить Украину вечно! Спасибо за красивые слова". Неудивительно, что полузащитник успел полюбить нашу страну. Футболист дончан выступает в УПЛ еще с далекого 2010 года, когда перешел в Металлист, а уже в 2013 году стал игроком клуба из Донецка. Контракт Тайсона с донецким клубом рассчитан до 30 июня 2021, но уже сейчас футболист может стать свободным агентом и вернуться в родную Бразилию. Коротко о переходе Тайсона Тайсон решил вернуться в Интернасьонал. Мама футболиста уже тоже подтвердила трансфер сына. Специализированный портал Тransfermarkt подтверждает, что Тайсон 1 июля станет игроком бразильского клуба. Недавно Тайсона перевели в дубль Шахтера за поведения игрока. Перед поединком с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы бразилец не захотел разминаться, а затем отказался выходить на замену. Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что после игры бразилец закрылся в туалете и не захотел разговаривать с наставником "горняков" Луиш Каштру и директором Шахтера по футболу Дарио Срной. После этих слов 33-летний бразилец выложил в соцсети интересный пост со словами: "Пожалуйста, не лги". Эта фраза стала реакцией бразильца именно на рассказ Денисова.