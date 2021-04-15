В последнее время Тайсон находился в конфликте с тренером и руководством клуба, а также играл в дубле. Вероятно, хавбек сумел убедить Шахтер отпустить его сейчас.
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Куда перейдет Тайсон
Тайсон заключил устную договоренность с президентом Интернансьоналя, что подпишет контракт до 2023 года. Вернувшись в Бразилию, у 33-летнего хавбека будет время, чтобы попасть в заявку Интера на Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии.
- Карьеру в Украине Он начал в августе 2010 года, за 6 миллионов евро перейдя из все того же Интернасьоналя в Металлист.
- С 2013 года выступает в футболке Шахтера. За это время принял участие в 299 матчах во всех турнирах. Забил 55 мячей и отдал 78 голевых передач.