В последнее время Тайсон находился в конфликте с тренером и руководством клуба, а также играл в дубле. Вероятно, хавбек сумел убедить Шахтер отпустить его сейчас.

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Куда перейдет Тайсон

Тайсон заключил устную договоренность с президентом Интернансьоналя, что подпишет контракт до 2023 года. Вернувшись в Бразилию, у 33-летнего хавбека будет время, чтобы попасть в заявку Интера на Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии.