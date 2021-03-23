Конфликт между Тайсоном и Шахтером не утихает. Бразилец тренируется отдельно от команды в тренажерном зале.

Реакция Тайсона

Бразильский полузащитник Тайсон в соцсетях отреагировал на решение руководства Шахтера перевести его в дубль. Видим, что футболист не тренируется с дублем, а самостоятельно поддерживает форму.

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Тайсон выложил видео в сторис с довольно интересным обращением на российском и португальском языках: "Пожалуйста, не лги. Двигаемся дальше".



Тайсон тренируется отдельно от Шахтера / Скриншот с инстаграма Тайсона

Недавно директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что после игры с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы бразилец закрылся в туалете и не захотел разговаривать с наставником "горняков" Луиш Каштру и директором Шахтера по футболу Дарио Срной.

Вероятно, что именно на эту информацию отреагировал футболист. Как видим, игрок не сидит без дела, а тренируется в тренажерном зале.

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