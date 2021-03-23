Пожалуйста, не лги, – реакция Тайсона на перевод в дубль и слова Срны
Конфликт между Тайсоном и Шахтером не утихает. Бразилец тренируется отдельно от команды в тренажерном зале.
Источник:инстаграм Тайсона
Реакция Тайсона
Бразильский полузащитник Тайсон в соцсетях отреагировал на решение руководства Шахтера перевести его в дубль. Видим, что футболист не тренируется с дублем, а самостоятельно поддерживает форму.
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Тайсон выложил видео в сторис с довольно интересным обращением на российском и португальском языках: "Пожалуйста, не лги. Двигаемся дальше".
Тайсон тренируется отдельно от Шахтера / Скриншот с инстаграма Тайсона
Недавно директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что после игры с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы бразилец закрылся в туалете и не захотел разговаривать с наставником "горняков" Луиш Каштру и директором Шахтера по футболу Дарио Срной.
Вероятно, что именно на эту информацию отреагировал футболист. Как видим, игрок не сидит без дела, а тренируется в тренажерном зале.
Эпопея с уходом Тайсона из Шахтера
- Бразилец уже давно имеет желание покинуть украинский чемпионат и вернуться в Бразилию. На футболиста претендует Интернасьонал, за который ранее уже выступал Тайсон. Бразилец даже согласился на уменьшение зарплаты.
- Контракт Тайсона с клубом из Донецка истекает в конце июня 2021 года. В карьере лидера Шахтера уже есть 91 матч за Интернасьонал, в которых отметился 9 мячами и таким же количеством голевых передач.
- В матче с итальянской Ромой поведение игрока "горняков" просто шокировало руководство клуба. Футболист не только не захотел принять участие в разминке с командой, но и отказался выходить на замену.
- После этой выходки бразилец не только переведен в молодежный состав дончан, но и получит штраф от клуба, который отберет у футболиста большую часть его месячной зарплаты. Не исключено, что болельщики Шахтера больше не увидят одного из лидеров команды в футболке "горняков".
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