Зізнання Тайсона

Спортивний журналіст Ігор Циганик виклав спільне фото з Тайсоном після нагородження найкращих футболістів УПЛ. Він подякував бразильцю за роботу та заявив, що сумуватиме за грою бразильця.

До теми Шахтар достроково розірвав контракт зі своїм лідером

Бразильські журналісти пишуть, що Тайсон розірвав контракт з Шахтарем. Сумно від того, що цього яскравого футболіста ми більше не побачимо у чемпіонаті України. За 11 років він став справжнім неповторним явищем в нашому футболі! А гол Русенборгу будуть пам‘ятати ще років 100,

– підписав світлину Циганик.

Один з лідерів "гірників" прокоментував пост представника ЗМІ. Півзахисник зізнався у любові до України: "Буду любити Україну вічно! Дякую за красиві слова".

Не дивно, що півзахисник встиг полюбити нашу країну. Футболіст донеччан виступає в УПЛ ще з далекого 2010 року, коли перейшов у Металіст, а вже у 2013 році став гравцем клубу з Донецька.

Контракт Тайсона з донецьким клубом розрахований до 30 червня 2021 року, але вже зараз футболіст може стати вільним агентом та повернутись у рідну Бразилію.

Коротко про перехід Тайсона