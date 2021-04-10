Тайсон подписал контракт на 2 года
Мать полузащитника Шахтера Тайсона сообщила, что ее сын подписал предварительный контракт с Интернасьоналом до лета 2023 года.
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Все в порядке, он перейдет. Они уже подписали предварительный контракт. Сначала – это двухлетний контракт до середины 2023 года,
– сказала мать Тайсона в комментарии для Rádio Gaúcha.
Что известно о переходе Тайсона
- У бразильца 30 июня 2021 года истекает контракт с Шахтером. Следовательно, футболист за пол года до завершения сделки может договариваться о бесплатном переходе в другой клуб.
- Тайсон решил вернуться в Интернасьонал. Специализированный портал Тransfermarkt подтверждает информацию, что Тайсон 1 июля станет игроком бразильского клуба.
- Недавно Тайсона перевели в дубль Шахтера из-за поведения футболиста. Перед матчем с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы бразилец не захотел разминаться, а впоследствии отказался выходить на замену.
- Директор телеканалов "Футбол 1/2/3 "Александр Денисов рассказал, что после игры бразилец закрылся в туалете и не захотел разговаривать с наставником "горняков" Луишом Каштру и директором Шахтера по футболу Дарио Срной.