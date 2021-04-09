Детали договора не указаны. Скорее всего, официальное объявление об уходе футболиста, который 11 лет провел в Украине, становится лишь формальностью.
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Стоит отметить, что именно Transfermarkt первым сообщил о переходе Виктора Коваленко в Аталанту и лишь через 45 минут новость появилась на сайте "богинь".
Трансфер Тайсона: кратко
- Футболист уже давно выражает желание покинуть Шахтер. До завершения его контракта с дончанами осталось всего три месяца. После чего Тайсон покинет украинский гранд.
- Сначала полузащитник заявлял, что хочет вернуться в родную Бразилию. Однако сейчас его мнение несколько изменилось. Бразилец стремится попробовать свои силы в европейском чемпионате.
- Недавно Тайсона перевели в дубль и не из-за того, что у него истекает контракт, а из-за поведения футболиста. Перед матчем с Ромой в еврокубках бразилец не захотел разминаться, а впоследствии отказался выходить на замену. Это не понравилось руководству клуба, поэтому игрок был переведен в дубль.
- Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, что после игры с "волками" в 1/8 финала Лиги Европы бразилец закрылся в туалете и не захотел разговаривать с наставником "горняков" Луишом Каштру и директором Шахтера по футболу Дарио Срной.