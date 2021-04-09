Детали договора не указаны. Скорее всего, официальное объявление об уходе футболиста, который 11 лет провел в Украине, становится лишь формальностью.

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Стоит отметить, что именно Transfermarkt первым сообщил о переходе Виктора Коваленко в Аталанту и лишь через 45 минут новость появилась на сайте "богинь".

Трансфер Тайсона: кратко