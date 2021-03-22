Донецкий Шахтер вылетел из Лиги Европы. И в чемпионата Украины команда идет на втором месте, отставая от Динамо. Но на этом проблемы в команде не заканчиваются. У руководства клуба возник конфликт с одним из лидеров команды – Тайсоном.

Тайсон не сыграл за Шахтер в матче 1/8 финала Лиги Европы против Ромы в Киеве. А уже после игры стало известно, что бразильца перевели в дубль команды. Поэтому он даже не отправился в Харьков на матч против Львова, который закончился сенсационной поражением "горняков".

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Впоследствии стало известно, что такое наказание для Тайсона было из-за того, что он отказался выходить на замену в матче против Ромы. Кроме перевода в дубль, его и оштрафовали на половину месячной зарплаты. Учитывая, что по данным СМИ, Тайсон получает в Шахтере 3 миллиона евро в год, то сумма штрафа должна была составить 125 тысяч евро.

Также оказалось, что после игры с Ромой с Тайсоном пытался поговорить директор Шахтера по футболу Дарио Срна. Но бразилец после игры в раздевалке закрылся в туалете, не собираясь общаться ни с ним, ни с главным тренером "горняков" Луишем Каштру. Эту информацию подтвердил директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

Стоит добавить, что летом у Тайсона заканчивается контракт с Шахтером. Клуб не предлагал новое соглашение футболисту.