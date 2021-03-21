Тайсона перевели в дубль Шахтера за его дерзкое поведение в матче с Ромой
Конфликт между Тайсоном и Шахтером снова набирает обороты. Донецкий клуб перевел бразильца в дубль за вызывающее поведение в матче с Ромой.
Источник:телеграм Бомбардир
Поведение Тайсона
Бразильский футболист Шахтера Тайсон остался в матче 1/8 финала Лиги Европы с Ромой на скамейке запасных. Несколько раз камера, которая транслировала поединок, обращала внимание на бразильца, который сидел в довольно плохом настроении.
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В противостоянии против итальянцев он так и не принял участие, а Шахтер проиграл "волкам" со счетом 1:2 и вылетел из еврокубков.
Наказание для бразильца
После этой встречи появилась информация, что игрок переведен в дубль "горняков". Оказывается, Тайсон не только отказался разминаться перед матчем с командой Паулу Фонсеки, но и выходить на замену по ходу встречи.
За такое поведение бразилец не только переведен в молодежный состав дончан, но и получит штраф от клуба, который отберет у футболиста большую часть его месячной зарплаты. Скорее всего, если Тайсон не желает играть за основу, то за дубль фанаты дончан точно его не увидят.
Тайсон хочет покинуть Шахтер
Тайсон уже давно горит желанием покинуть украинский чемпионат и вернуться в родную Бразилию. Интернасьонал не прочь вернуть своего бывшего игрока в свое расположение. Однако на пути трансфера может стать зарплата футболиста.
Чтобы вернуться в родную команду Тайсон заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты до 40% от той, которую сейчас получает в Шахтере. Сумма составит 3 миллиона евро за сезон. Даже такая сумма будет непосильной для бразильского клуба, поэтому стороны договорились, что вингер "горняков" может согласиться и на большее уменьшение.
Контракт Тайсона с клубом из Донецка истекает в конце июня 2021 года. В карьере лидера Шахтера уже есть 91 матч за Интернасьонал, в которых отметился 9 мячами и таким же количеством голевых передач.
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