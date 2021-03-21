Конфликт между Тайсоном и Шахтером снова набирает обороты. Донецкий клуб перевел бразильца в дубль за вызывающее поведение в матче с Ромой.

Поведение Тайсона

Бразильский футболист Шахтера Тайсон остался в матче 1/8 финала Лиги Европы с Ромой на скамейке запасных. Несколько раз камера, которая транслировала поединок, обращала внимание на бразильца, который сидел в довольно плохом настроении.

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В противостоянии против итальянцев он так и не принял участие, а Шахтер проиграл "волкам" со счетом 1:2 и вылетел из еврокубков.

Наказание для бразильца

После этой встречи появилась информация, что игрок переведен в дубль "горняков". Оказывается, Тайсон не только отказался разминаться перед матчем с командой Паулу Фонсеки, но и выходить на замену по ходу встречи.

За такое поведение бразилец не только переведен в молодежный состав дончан, но и получит штраф от клуба, который отберет у футболиста большую часть его месячной зарплаты. Скорее всего, если Тайсон не желает играть за основу, то за дубль фанаты дончан точно его не увидят.

В этом сезоне Тайсон провел в футболке "горняков" 24 поединка, в которых дважды отличился в воротах соперников и еще один раз ассистировал партнеру по команде.

Тайсон хочет покинуть Шахтер

Тайсон уже давно горит желанием покинуть украинский чемпионат и вернуться в родную Бразилию. Интернасьонал не прочь вернуть своего бывшего игрока в свое расположение. Однако на пути трансфера может стать зарплата футболиста.

Чтобы вернуться в родную команду Тайсон заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты до 40% от той, которую сейчас получает в Шахтере. Сумма составит 3 миллиона евро за сезон. Даже такая сумма будет непосильной для бразильского клуба, поэтому стороны договорились, что вингер "горняков" может согласиться и на большее уменьшение.

Контракт Тайсона с клубом из Донецка истекает в конце июня 2021 года. В карьере лидера Шахтера уже есть 91 матч за Интернасьонал, в которых отметился 9 мячами и таким же количеством голевых передач.