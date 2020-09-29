Теофимо Лопес, который является следующим соперником украинца Василия Ломаченко, стремится повторить рекорд легендарного Майка Тайсона. Американец хочет стать абсолютным чемпионом мира в 23 года.

Американец хочет победить украинского боксера и повторить рекорд Майка Тайсона, став в 23 года самым молодым абсолютным чемпионом мира, сообщает vRINGe.com.

Примечательно: Ломаченко может потерять особый статус

Задача Лопеса

Звание абсолютного чемпиона мира даст возможность Лопесу войти в Международный зал боксерской славы. Именно эта цель является приоритетной для американца и до ее воплощения в реальность остался всего один шаг. Именно победа над украинцем откроет ему путь в зал славы.

Цель попасть в Международный зал боксерской славы? Да, я сделаю это в 23 года, как сделал Майк Тайсон,

– заявил Лопес.

22 ноября 1986 года 20-летний Тайсон стал самым молодым в истории профессионального бокса чемпионом мира в тяжелом весе. Во втором раунде после удачной комбинации Майка, соперник Тревор Бербик оказался на полу. Трижды он пытался подняться с настила, но безуспешно. За год Тайсон получил и титул абсолютного чемпиона мира.

Добавим, что стороны достаточно долго согласовывали детали контракта о бое. Украинская сторона быстро согласилась на предложенные условия, а вот Лопес до последнего отказывался и требовал большего гонорара за поединок. Недавно американская сторона таки согласилась на бой против украинца.

Ломаченко – Лопес: главное о поединке