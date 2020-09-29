Абсолютный чемпион в 23 года: Лопес посягнул на рекорд "Железного Майка"
Теофимо Лопес, который является следующим соперником украинца Василия Ломаченко, стремится повторить рекорд легендарного Майка Тайсона. Американец хочет стать абсолютным чемпионом мира в 23 года.
Американец хочет победить украинского боксера и повторить рекорд Майка Тайсона, став в 23 года самым молодым абсолютным чемпионом мира, сообщает vRINGe.com.
Примечательно: Ломаченко может потерять особый статус
Задача Лопеса
Звание абсолютного чемпиона мира даст возможность Лопесу войти в Международный зал боксерской славы. Именно эта цель является приоритетной для американца и до ее воплощения в реальность остался всего один шаг. Именно победа над украинцем откроет ему путь в зал славы.
Цель попасть в Международный зал боксерской славы? Да, я сделаю это в 23 года, как сделал Майк Тайсон,
– заявил Лопес.
Добавим, что стороны достаточно долго согласовывали детали контракта о бое. Украинская сторона быстро согласилась на предложенные условия, а вот Лопес до последнего отказывался и требовал большего гонорара за поединок. Недавно американская сторона таки согласилась на бой против украинца.
Ломаченко – Лопес: главное о поединке
- Бой за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт. В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте есть то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.