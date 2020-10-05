Залишилось вже менше двох тижнів до одного з найбільш очікуваних поєдинків 2020 року. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко вже 17 жовтня спробує об'єднати титули в поєдинку з володарем поясу IBF Теофімо Лопесом.

Top Rank Boxing опублікував офіційний трейлер бою між Лопесом та Ломаченком. Ролик триває трохи менше як дві хвилини.

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Ті, хто створив такий трейлер спробували згадати у трейлері всі яскраві нокаути та перемоги обох боксерів.

За більше. ніж місяць промо поєдинку Ломаченко – Лопес з'явилося на Instagram-сторінці lomus_official. Раніше Top Rank представила офіційний постер.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).

Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.

В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.

Досі тільки один українець ставав абсолютним чемпіоном світу. У 2018 році відповідне досягнення підкорилося Олександру Усику.

Цікавим нюансом у їх контракті є те, що в угоді відсутній пункт про бій-реванш.

Також може відбутись за мінімальної кількості глядачів. Влада штату Невада послабили обмеження і дозволили збирати на заходах до 250 осіб.

Офіційний трейлер бою