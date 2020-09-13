Все меньше времени осталось до одного из самых ожидаемых боксерских поединков года – Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса. За месяц до поединка появился официальный постер противостояния.

Промоутерская компания Top Rank, с которой сотрудничают боксеры, представила официальный постер боя Ломаченко – Лопес. Об этом сообщает 24 канал.

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На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко принадлежат пояса WBA, WBO и WBC. Зато Лопес выставит на кон титул IBF.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.

В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.

До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.