Ломаченко – Лопес: появился официальный постер мегабоя – фото
Все меньше времени осталось до одного из самых ожидаемых боксерских поединков года – Василий Ломаченко против Теофимо Лопеса. За месяц до поединка появился официальный постер противостояния.
Промоутерская компания Top Rank, с которой сотрудничают боксеры, представила официальный постер боя Ломаченко – Лопес. Об этом сообщает 24 канал.
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На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Ломаченко принадлежат пояса WBA, WBO и WBC. Зато Лопес выставит на кон титул IBF.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
Бой за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.
В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.