В Брюгге новые случаи COVID-19 перед матчем с Динамо
Брюгге понесло очередные потери перед матчем против Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. 25 февраля бельгийцы не смогут рассчитывать на двух игроков основы из-за положительных тестов на коронавирус.
Источник:официальный сайт Брюгге
Футболисты Брюгге прошли обязательное тестирование на коронавирус перед матчем с киевским Динамо и еврокубках. Результаты были неутешительными – два новых положительных теста.
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Новые случаи в Брюгге
На этот раз "заложниками" коронавируса стали основной голкипер команды Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе. Оба игрока пока отправлены на самоизоляцию. Интересно, что последний еще перед первым поединком сдал ложный тест на коронавирус.
Однако у футболистов нет никаких симптомов вируса, поэтому 24 февраля игроки вновь сдадут тесты на COVID-19, чтобы убедиться, не были ли они ложными. После повторного тестирования станет известно, помогут ли Миньоле и де Кетеларе в ответном матче, который состоится в Бельгии.
Кадровые потери Брюгге
- Стефано Денсвил
- Матей Митрович
- Матс Ритс
- Ноа Ланг
- Ханс Ванакен
- главный наставник Филипп Клеман
Вспышка коронавируса перед матчем в Киеве
- 18 февраля команды провели свою первую встречу в 1/16 финала Лиги Европы. Однако бельгийцы не смогли приехать в Киев со всеми лидерами клуба.
- В столицу Украины не прибыли Стефано Денсвил и Матей Митрович, а также весь тренерский штаб, включая главного тренера Филиппа Клемана. Командой в Киеве руководил тренер юношеской команды Рик де Мил.
- Перед самым поединком бельгийские футболисты прошли повторное тестирование, которое выявило COVID-19 у еще одного игрока Брюгге Матса Ритса.
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