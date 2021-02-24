Брюгге понесло очередные потери перед матчем против Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. 25 февраля бельгийцы не смогут рассчитывать на двух игроков основы из-за положительных тестов на коронавирус.

Футболисты Брюгге прошли обязательное тестирование на коронавирус перед матчем с киевским Динамо и еврокубках. Результаты были неутешительными – два новых положительных теста.

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Новые случаи в Брюгге

На этот раз "заложниками" коронавируса стали основной голкипер команды Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе. Оба игрока пока отправлены на самоизоляцию. Интересно, что последний еще перед первым поединком сдал ложный тест на коронавирус.

Однако у футболистов нет никаких симптомов вируса, поэтому 24 февраля игроки вновь сдадут тесты на COVID-19, чтобы убедиться, не были ли они ложными. После повторного тестирования станет известно, помогут ли Миньоле и де Кетеларе в ответном матче, который состоится в Бельгии.

Кадровые потери Брюгге

Стефано Денсвил

Матей Митрович

Матс Ритс

Ноа Ланг

Ханс Ванакен

главный наставник Филипп Клеман

Первая встреча в Киеве завершилась ничьей 1:1. Первыми счет во встрече открыли киевляне благодаря Виталию Буяльскому. Но Брюгге быстро сравнял счет благодаря удару Брэндона Мехеле.

Вспышка коронавируса перед матчем в Киеве