Бельгийский Брюгге понес серьезные потери перед матчем Лиги Европы против киевского Динамо. В Киев вместе с командой не полетят весь тренерский штаб и один из лидеров клуба Ханс Ванакен.

К уже ранее инфицированным трем игрокам Брюгге добавился и тренерский штаб. Кажется, Динамо получило отличный шанс победить обескровленного соперника.

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Серьезные проблемы в Брюгге

После повторного тестирования положительный результат на коронавирус был выявлен у главного наставника бельгийцев Филиппа Клемана, а также всего его тренерского штаба. Поэтому тренер Брюгге U-19 Рик Де Мил будет вынужден исполнять обязанности наставника главной команды.

Коронавирус поразил не только тренерский мостик, среди игроков также были положительные тесты. Заболел вице-капитан клуба Ханс Ванакен. Однако есть и приятное известие для Брюгге. Повторные тесты Шарля Де Кетелара, который 15 февраля был отправлен на самоизоляцию из-за положительного теста, оказались отрицательными, поэтому атакующий полузащитник спокойно может принять участие в матче.

Поединок Динамо – Брюгге состоится уже в четверг, 18 февраля, в Киеве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19: 55.

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