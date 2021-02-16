Брюгге полетит на матч с Динамо без тренерского штаба и лидера команды
Бельгийский Брюгге понес серьезные потери перед матчем Лиги Европы против киевского Динамо. В Киев вместе с командой не полетят весь тренерский штаб и один из лидеров клуба Ханс Ванакен.
Источник:Официальный сайт Брюгге
К уже ранее инфицированным трем игрокам Брюгге добавился и тренерский штаб. Кажется, Динамо получило отличный шанс победить обескровленного соперника.
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Серьезные проблемы в Брюгге
После повторного тестирования положительный результат на коронавирус был выявлен у главного наставника бельгийцев Филиппа Клемана, а также всего его тренерского штаба. Поэтому тренер Брюгге U-19 Рик Де Мил будет вынужден исполнять обязанности наставника главной команды.
Коронавирус поразил не только тренерский мостик, среди игроков также были положительные тесты. Заболел вице-капитан клуба Ханс Ванакен. Однако есть и приятное известие для Брюгге. Повторные тесты Шарля Де Кетелара, который 15 февраля был отправлен на самоизоляцию из-за положительного теста, оказались отрицательными, поэтому атакующий полузащитник спокойно может принять участие в матче.
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