Брюгге зазнало чергових втрат перед матчем проти Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. 25 лютого бельгійці не зможуть розраховувати на двох гравців основи через позитивні тести на коронавірус.

Футболісти Брюгге пройшли обов'язкове тестування на коронавірус перед матчем з київським Динамо і єврокубках. Результати були невтішними – два нові позитивні тести.

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Нові випадки у Брюгге

Цього разу "заручниками" коронавірусу стали основний голкіпер команди Сімон Міньйоле та півзахисник Шарль де Кетеларе. Обидва гравці поки що відправлені на самоізоляцію. Цікаво, що останній ще перед першим поєдинком здав хибний тест на коронавірус.

Однак у футболістів немає жодних симптомів вірусу, тому 24 лютого гравці знову здадуть тести на COVID-19, щоб впевнитись, чи не були вони хибними. Після повторного тестування стане відомо, чи допоможуть Міньйоле та де Кателаре у матчі-відповіді, який відбудеться у Бельгії.

Кадрові втрати Брюгге

Стефано Денсвіл

Матео Мітрович

Матс Рітс

Ноа Ланг

Ханс Ванакен

головний наставник Філіп Клеман

Перша зустріч у Києві завершилась нічиєю 1:1. Першими рахунок у зустрічі забили кияни завдяки Віталію Буяльському. Але Брюгге швидко зрівняв рахунок завдяки удару Брендона Мехеле.

Спалах коронавірусу перед матчем у Києві