Соперник киевского Динамо в 1/16 финала Лиги Европы бельгийский Брюгге перед визитом в Киев остался без нескольких футболистов из-за заражения коронавирусом.

15 февраля, с симптомами коронавируса на самоизоляцию в срочном порядке был отправлен полузащитник Шарль де Кетеларе.

К слову Расизм на матче Заря – Десна: луганский клуб требует извинений, но не настаивает на наказании

По информации источника, подобные симптомы стали проявляться и у других представителей клуба. 15 февраля команда в полном составе сдала дополнительные тесты, результаты которых, правда, пока неизвестны.

К слову, ранее COVID-19 диагностировали у нидерландского защитника Стефано Денсвила и хорватского защитника Матея Митровича.

Напомним. Матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге запланирован на ближайший четверг, 18 февраля. Начало встречи в 19:55.

Кроме того, в "Брюгге" внимательно следят за погодными условиями в Киеве, поскольку в день матча ожидается серьезный мороз. Если температура достигнет отметки минус 15 градусов, команды могут отказаться от проведения встречи.