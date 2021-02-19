Бельгийский Брюгге выражает свое недовольство пребыванием в Украине. В четверг, 18 февраля, команда сыграла первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Динамо.

Еще перед матчем против Динамо в Брюгге обнаружили вспышку коронавируса. Сначала у игроков – Стефано Денсвиля и Матея Митровича. А потом перед вылетом в Киев положительные тесты были обнаружены у главного тренера Филиппа Клемана и его помощника Ноа Ланга. Поэтому командой был вынужден управлять тренер молодежной команды.

Напомним Динамо сыграло вничью с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы: видео

В Украине отреагировали на эту ситуацию соответственно. Минздрав Украины постановил, что делегация Брюгге должна пройти еще одно тестирование уже по прибытии в Украину. Такая практика – не выдумка украинцев. То же Динамо проходило дополнительное тестирование в Испании перед матчем против Барселоны, когда в составе киевлян были выявлены случаи заражения.

Но в Брюгге решили, что Украина пытается прибегнуть к мошенничеству, ведь они прошли тестирование в Бельгии. И пытались всеми доступными способами избежать дополнительного тестирования. Для этого они даже обратились в Посольство Бельгии в Украине, привлекли к этому процессу премьер-министра страны Александра де Кро.

По данным бельгийских СМИ, команду все это время удерживали в отеле. Поэтому они сравнили эту ситуацию с захватом заложников. И утверждают, что это была попытка психологически давить на команду перед игрой с Динамо.

И все же Брюгге пришлось пройти дополнительное тестирование. Сделали это в лаборатории, которую согласовали в УЕФА. И дополнительный тест показал положительный результат на коронавирус у полузащитника Матса Ритса. Его сразу же изолировали, и отдельно от команды отправили в Бельгию. Там он должен пройти еще одно тестирование.