Игрок Брюгге сдал положительный тест на коронавирус в Киеве
Игроков бельгийского Брюгге перед матчем против Динамо в Лиге Европы заставили пройти дополнительное тестирование на коронавирус. Положительный результат теста уже в Киеве получил один из игроков.
Источник:твиттер Брюгге
Инфекцию обнаружили у полузащитника Матса Ритса. После этого игрока сразу же изолировали от команды. Он оказался вне заявки на матч против Динамо.
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Вместо этого Ритс отправился в Бельгию, где он будет вынужден отбыть карантин.
Напомним, Брюгге заставили провести дополнительное тестирование на коронавирус из-за вспышки инфекции в команде. В Киев не прибыли Стефано Денсвил и Матея Митрович, а также весь тренерский штаб, включая главного тренера Филиппа Клемана. Командой в Киеве руководит тренер юношеской команды Рик де Мил.
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