Игроков бельгийского Брюгге перед матчем против Динамо в Лиге Европы заставили пройти дополнительное тестирование на коронавирус. Положительный результат теста уже в Киеве получил один из игроков.

Инфекцию обнаружили у полузащитника Матса Ритса. После этого игрока сразу же изолировали от команды. Он оказался вне заявки на матч против Динамо.

Примечательно Динамо – Брюгге: онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы

Вместо этого Ритс отправился в Бельгию, где он будет вынужден отбыть карантин.

Rik De Mil: "Rits testte gisteren positief op Covid-19 en zit dus niet in de selectie. Hij wordt vandaag nog medisch gerepatrieerd naar België waar hij in quarantaine gaat." #DynClu pic.twitter.com/YsjUyoVNTS — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2021

Напомним, Брюгге заставили провести дополнительное тестирование на коронавирус из-за вспышки инфекции в команде. В Киев не прибыли Стефано Денсвил и Матея Митрович, а также весь тренерский штаб, включая главного тренера Филиппа Клемана. Командой в Киеве руководит тренер юношеской команды Рик де Мил.