Соперника Динамо в Лиге Европы, Брюгге, который прилетит в Киев 17 февраля около 13.00, ждет в Украине неожиданность

Команда и тренерский штаб будут обязаны пройти дополнительное тестирование на COVID-19 из-за вспышки вируса в команде. Это решение Минздрава.

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Важная деталь. По прибытии, бельгийскую делегацию ждет не совсем приятная новость. Минздрав Украины принял решение провести дополнительное ПЦР-тестирование, учитывая вспышку этой заразы в Брюгге. Сообщение об этом получили как команды, так и УЕФА. Подобный случай у динамовцев имел место прошлой осенью в Барселоне,

– сообщает источник.

Динамо – Брюгге: что известно о матче

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге должен состояться в Киеве 18 февраля, но его проведение под вопросом из-за погодных условий.

Также Брюгге официально объявил о вспышке коронавируса в команде. Клуб остался без главного тренера и его ассистентов, а также без одного из главных лидеров.