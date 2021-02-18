В четверг, 18 февраля, Динамо сыграло первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Киевляне на собственном поле принимали бельгийский Брюгге. Матч закончился вничью 1: 1.

Динамо – Брюгге 1:1

Голи: Буяльський, 62 – Мехеле, 67

Из-за мороза в Киеве начало матча перенесли с 19:55 на 17:00.

За день до матча в Украине разрешили проводить матчи со зрителями. На игру на НСК "Олимпийский" пришли более 1000 болельщиков.

Брюгге на этот матч приехал без главного тренера Филиппа Клемана. У него и всего тренерского штаба обнаружили коронавирус. Также инфицированными оказались еще двое игроков – Стефано Денсвил и Матей Митрович. Потому команды заставили сдать еще один тест на коронавирус по прибытии в Киев. По результатам тестирования, коронавирус обнаружили у полузащитника Матса Ритса.

Стоит внимания Кто пройдет дальше в Лиге Европы: Динамо или Шахтер

Команды начали матч довольно осторожно. И без моментов. Поле хоть и было зеленое, но чувствовалось, что замерзшее. Да и в мороз играть футболистам было не так и удобно.

Поэтому пока игроки привыкали к погодным условиям, прошел первый тайм. За первые 45 минут матча команды нанесли три удара. Первым пробили гости, когда Мата наносил удар после навеса с фланга. Динамо ответило двумя ударами Буяльского головой после навесов Кендзеры. Оба раза – выше ворот. Таким образом за весь первый тайм – ни одного удара в створ ворот.

Во втором тайме команды продолжили демонстрировать вязкую игру с минимумом моментов. Пока не забил Буяльский. На этот раз он получил пас на линию штрафной, после чего нанес удар в дальний угол ворот.

Видео гола Буяльского

Но через пять минут счет на табло снова был равным. После подачи с углового Мехеле выиграл борьбу у Беседина и пробил головой. Голкипер Бущан ошибся в этом эпизоде – он покинул линию ворот, но так и не пошел на мяч, застыв в полупозиции. Мяч пролетел мимо него в ворота.

Видео гола Мехеле

Дальше на поле снова шла борьба. Динамо стремилось забить, чтобы выиграть первый матч. И при положительном исходе ехать в Бельгию. Брюгге тоже был близок к тому, чтобы забить гол. Свой момент упустил Дост, пробив выше ворот после навеса с фланга.

Теперь все решится в Бельгии. Ответный матч запланирован на 25 февраля.