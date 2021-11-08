Фьюри встретится с Уайтом

Всемирный боксерский совет 9 ноября утвердит бой между Фьюри и временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом.

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Бой британских боксеров может состояться в марте 2022 года на стадионе "Миллениум" в Кардиффе (Уэльс).

Вместо Уайта 33-летний Фьюри мог встретиться с украинцем Александром Усиком, который владеет титулами WBO, WBA, IBF.

Президент WBC Маурисио Сулейман предупреждал Тайсона, что организация назначит ему обязательный бой с претендентом, если Фьюри за месяц не договорится о поединке с Усиком.

34-летний украинец вынужден дать реванш Энтони Джошуа, поэтому поединок Усика с Фьюри в ближайшее время не состоится.

Фьюри может отказать Уайту

Фрэнк Уоррен, менеджер Фьюри, в комментарии talkSPORT отметил, что его клиент может отказаться от боя с Уайтом.

Если сделка будет правильной, он ее примет. Если Тайсон признает, что ему не нужно этого делать, то откажется от боя. Он в том статусе, когда самостоятельно может принимать решение,

– сказал Уоррен.

Менеджер Тайсона также убежден, что WBC в ближайшее время не будет принимать решений по бою Фьюри – Уайт.

Тайсон Фьюри в октябре 2021 года в зрелищном поединке второй раз подряд досрочно победил американца Деонтея Уайлдера. Тайсон дважды побывал в нокдаунах, но нокаутировал Уайлдера и сохранил титул WBC.