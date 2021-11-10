"Он вызвал восторг у публики"

Еще перед началом поединка 9 октября в Лас-Вегасе Фьюри имел проблемы с локтями. Для устранения боли перед выходом на ринг боксеру делали уколы.

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Об этом журналистам рассказал отец и тренер Фьюри. Он отметил, что от неприятных ощущений в руках, которые немели, изменилась тактика боя.

Тайсон был почти инвалидом с самого начала. Боксерская сторона дела исчезла. Я видел в глазах сына, что он просто хочет уничтожить соперника. И он это сделал, что вызвало восторг у публики,

– рассказал Джон Фьюри.

Но после поединка победителю сделали сложную операцию на локтях.

"После боя ему сделали операцию, которая длилась шесть часов. Его локти разобрали и удалили костные шпоры", – сказал Фьюри-старший.