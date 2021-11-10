"Он вызвал восторг у публики"
Еще перед началом поединка 9 октября в Лас-Вегасе Фьюри имел проблемы с локтями. Для устранения боли перед выходом на ринг боксеру делали уколы.
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Об этом журналистам рассказал отец и тренер Фьюри. Он отметил, что от неприятных ощущений в руках, которые немели, изменилась тактика боя.
Тайсон был почти инвалидом с самого начала. Боксерская сторона дела исчезла. Я видел в глазах сына, что он просто хочет уничтожить соперника. И он это сделал, что вызвало восторг у публики,
– рассказал Джон Фьюри.
Но после поединка победителю сделали сложную операцию на локтях.
"После боя ему сделали операцию, которая длилась шесть часов. Его локти разобрали и удалили костные шпоры", – сказал Фьюри-старший.
- Фьюри в третий раз встретился с Деонтеем Уайлдером и нокаутировал американца.
- Но поединок для блитанца мог закончиться еще на самом экваторе, Фьюри едва не сломал ногу.
- После этого поединка промоутеры начали говорить о бое Усика с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
- Украинец прокомментировал слова экспертов и признался, что ждет этого противостояния. Однако сначала Усику надо дать реванш Джошуа, который может состояться уже весной 2022-го года.