"Это будет еще один блестящий бой"
Усик рассказал, что ему не известно кто будет тренировать Джошуа к будущему реваншу. Сейчас это его не волнует, он пытается улучшить свои собственные шансы на победу.
Я не уверен, кто будет тренировать Джошуа для матча-реванша. Я видел разные спекуляции на эту тему, но для нас не имеет значения, кто его тренирует. Наша цель – быть готовыми ко всему, и я тренируюсь, чтобы улучшить свои шансы, а не отталкиваться от соперника,
– заявил украинец.
Что касается заявлений британца об опасном предстоящем поединке, то Александр отметил, что такой бой будет ему только на радость.
"Энтони также пообещал быть более агрессивным и опасным в матче-реванше. Если это так, то замечательно. Я буду рад испытать эту сторону Джошуа. Я уверен, что это будет еще один блестящий бой", – добавил Усик.
Усик-Джошуа: что известно о предстоящем бое
- В сентябре Усик и Джошуа встретились в Лондоне. 12-раундовый бой завершился победой украинца, он одержал победу единогласным решением судей.
- Британец уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Ранее команда Усика подчеркнула, что хочет провести бой в Украине на НСК "Олимпийский".
- Недавно Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров.
- Однако он заверил, что не против встретиться с Усиком в Украине.