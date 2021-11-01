"Это будет еще один блестящий бой"

Усик рассказал, что ему не известно кто будет тренировать Джошуа к будущему реваншу. Сейчас это его не волнует, он пытается улучшить свои собственные шансы на победу.

Я не уверен, кто будет тренировать Джошуа для матча-реванша. Я видел разные спекуляции на эту тему, но для нас не имеет значения, кто его тренирует. Наша цель – быть готовыми ко всему, и я тренируюсь, чтобы улучшить свои шансы, а не отталкиваться от соперника,

– заявил украинец.

Что касается заявлений британца об опасном предстоящем поединке, то Александр отметил, что такой бой будет ему только на радость.

"Энтони также пообещал быть более агрессивным и опасным в матче-реванше. Если это так, то замечательно. Я буду рад испытать эту сторону Джошуа. Я уверен, что это будет еще один блестящий бой", – добавил Усик.

Усик-Джошуа: что известно о предстоящем бое