17 сентября "Колос" из Ковалевки сыграет на выезде с "Арисом" во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Арис – Колос: прогноз

В прошлом сезоне "Колос" впервые вышел в элитный футбольный дивизион Украины (клубу всего 8 лет), но сразу финишировал в верхней половине турнирной таблицы. Новый сезон у команды из Ковалевки достаточно неоднозначный, информирует 24 канал.

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В первом туре их ждал сложный экзамен против чемпиона "Шахтера", где "Колос" без шансов уступил лидеру 3:1. А вот во втором туре у команды из Ковалевки уже был более легкий соперник "Львов". Поединок на обновленном стадионе "Колос" завершился разгромной победой хозяев 4:0. В целом "Колос" 5 раз отмечался в ворота соперников в двух турах и почти вдвое меньше пропустил – 3 гола.

"Колос" серьезно усилился перед Лигой Европы. За это время команда Костишина усилилась Смирным и Кравченко, которые выступали за "Динамо". Команда из Ковалевки усилилась игроками киевского клуба Евгением Исаенко и голкипером Владиславом Кучеруком. Наиболее серьезным приобретением украинцев стало подписание контракта с экс-игроком сборной Украины Евгением Селезневым.

Как начал сезон соперник украинцев

"Арис" успел сыграть лишь один матч во внутреннем чемпионате, поэтому можно сказать, что "Колос" должен быть более физически готов к поединку. Греческий клуб сыграл 11 сентября стартовый поединок против "Ламии" и одержал уверенную победу 3:1. Одним из авторов результативных ударов стал бывший игрок киевского "Динамо" Факундо Бертольо.

Победитель поединка выйдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где 24 сентября встретится с хорватским клубом "Риека".

Матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Арис" – "Колос" состоится 17 сентября в 21:00

Арис – Колос: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch явным фаворитом этого противостояния считают греческий клуб. На победу "Ариса" стоит коэффициент 1,77, а вот в победу украинцев на выезде не слишком верят – 4,70.

Счет в матче скорее всего откроют хозяева – 1,47. На первый гол во встрече в исполнении команды Костишина стоит коэффициент 2,60.

Аналогичные коэффициенты есть и на последний гол в поединке от команд. "Тотал матча 2-3 гола" – 2,07. Специалисты больше склоняются к тому, что ни одной из команд не удастся отличиться голом в первом тайме. На то, что команда из Салоник не забьет в первой 45-минутке – 1,86, а на идентичный показатель, но в исполнении украинского клуба – 1,37.

По мнению экспертов, второй гол во встрече болельщики смогут увидеть в промежутке между 1-60 минутой – 2,21.

Победа "Ариса" в один гол оценена в 3,35, а вот команды из Ковалевки – 5,80.

На выход греческого клуба дальше в Лиге Европы – 1,39. А на проход украинцев – 3,00.