В четверг, 17 сентября, украинский "Колос" а рамках второго раунда квалификации Лиги Европы на выезде сыграет с греческим "Арисом". О самом главном перед матчем – читайте на Спорт24.

Арис – Колос: главное

Что: 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

Где: Греция, Салоники, "Клеантис Викелидис"

Когда: 17 сентября, в 21:00

Где смотреть: телеканал "Футбол 1"

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Что известно про "Арис"

Подопечные немца Михаэля Эннинга провели значительную подготовку к новому сезону. При этом стабильностью они не отличались. К тому же в четырех проведенных спаррингах греки забили всего два гола, пропустив в ответ один. Обыграв "Пансеррайкос" и "Ларису", "желто-черные" минимально уступили немецкому "Шальке". Затем они расписали "сухую" мировую с "Волосом".

В первом туре греческой Суперлиги жители "Клеантис Викелидис" на своем поле оказались сильнее "Ламии" – 3:1. Пропустив в первом тайме, "бог войны" продемонстрировал характер и за 18 минут до окончания встречи ответил попаданиями Кристиана, Гамы и Бертольо.

Как дела у "Колоса"

В прошлом сезоне "Колос" впервые вышел в элитный футбольный дивизион Украины (клубу всего 8 лет), но сразу финишировал в верхней половине турнирной таблицы.

В финальном раунде "Колос" потерпел 8 поражений в 10 матчах. По итогам сезона поражений у "Колоса" вдвое больше чем побед (10:20), при этом вничью команда Руслана Костишина сыграла лишь дважды. Разница мячей – 33:59.

Однако в плей-офф "Колос" сначала сенсационно разгромил "Днепр-1" (4:1), после чего в овертайме дожал "Мариуполь" (1:0). В Кубке Украины ковалевцы уступили будущему финалисту – "Ворскле" (0:1).

В межсезонье "Колос" провел всего одну игру – обыграли "Олимпик" 3:1. На старте УПЛ-2020/21 подопечные Костишина сначала ожидаемо уступили "Шахтеру" (1:3), после чего разгромили "Львов" (4:0).

Прогноз букмекеров

Букмекеры считают команду Руслана Костишина аутсайдером в этом противостоянии. На победу украинского клуба по итогам основного времени матча дается коэффициент 4,60, на ничью – 3,52, а на победу "Ариса" – 1,76.

На то, что в следующий этап пройдет "Колос", можно сделать ставку с коэффициентом 2,94, тогда как на проход "Ариса" – 1,37.

Прогноз на матч

Команды не имеют еврокубкового опыта, поэтому их шансы можно расценивать как 50 на 50. Возможно, единственный положительный момент для "Ариса" это то, что они играют дома, возможно свои стены им помогут пройти дальше.

"Колос" – новичок этого турнира и явно постарается воспользоваться этим шансом по максимуму, поэтому матч должен получиться очень интересным. Мы предлагаем поставить на то, что обе команды смогут забить хотя бы по одному голу.

Победитель поединка выйдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где 24 сентября встретится с хорватским клубом "Риека".