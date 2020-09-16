17 вересня "Колос" з Ковалівки зіграє на виїзді з "Арісом" у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Аріс – Колос: прогноз

У минулому сезоні "Колос" вперше вийшов у елітний футбольний дивізіон України (клубу всього 8 років), але відразу фінішував у верхній половині турнірної таблиці. Новий сезон команда з Ковалівки досить неоднозначно, інформує 24 канал.

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У першому турі на них чекав складний екзамен проти чемпіона "Шахтаря", де "Колос" без шансів поступився лідеру 3:1. А от у другому турі у команди з Ковалівки вже був легший суперник "Львів". Поєдинок на оновленому стадіоні "Колос" завершився розгромною перемогою господарів 4:0. Загалом "Колос" 5 разів відзначався у ворота суперників у двох турах та майже вдвічі менше пропустив – 3 голи.

"Колос" серйозно підсилився перед Лігою Європи. За цей час команда Костишина підсилилась Смирним та Кравченком, які виступали за "Динамо". Команда з Ковалівки підсилилась гравцями київського клубу Євгеном Ісаєнком та голкіпером Владиславом Кучеруком. Найбільш серйозним придбанням українців стало підписання контракту з ексгравцем збірної України Євгеном Селезньовим.

Як розпочав сезон суперник українців

"Аріс" встиг зіграти лише один матч у внутрішньому чемпіонаті, тому можна сказати, що "Колос" повинен бути більш фізично готовий до поєдинку. Грецький клуб зіграв 11 вересня стартовий поєдинок проти "Ламії" та здобув впевнену перемогу 3:1. Одним із авторів результативних ударів став колишній гравець київського "Динамо" Факундо Бертольйо.

Переможець поєдинку вийде в третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де 24 вересня зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".

Матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи "Аріс" – "Колос" відбудеться 17 вересня о 21:00

Аріс – Колос: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch явним фаворитом цього протистояння вважають грецький клуб. На перемогу "Аріса" стоїть коефіцієнт 1,77, а от у звитягу українців на виїзді не надто вірять – 4,70.

Рахунок у матчі швидше за все відкриють господарі – 1,47. На перший гол у зустрічі у виконанні команди Костишина стоїть коефіцієнт 2,60.

Аналогічні коефіцієнти є і на останній гол у поєдинку від команд. "Тотал матчу 2-3 голи" – 2,07. Фахівці більше схиляються до того, що жодній з команд не вдасться відзначитись голом у першому таймі. На те, що команда з Салонік не заб'є у першій 45-хвилинці – 1,86, а на ідентичний показник, але у виконанні українського клубу – 1,37.

На думку експертів, другий гол у зустрічі вболівальники зможуть побачити у проміжку між 1-60 хвилиною – 2,21.

Перемога "Аріса" в один гол оцінена у 3,35, а от команди з Ковалівки – 5,80.

На вихід грецького клубу далі у Лізі Європи – 1,39. А на прохід українців – 3,00.