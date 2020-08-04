Полузащитники киевского "Динамо" Евгений Смирный и Никита Кравченко в следующем сезоне будут выступать на правах аренды за ковалевский "Колос".

Соглашение между клубами рассчитано на один год, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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По итогам дебютного сезона в украинской Премьер-лиге "Колос" впервые в своей истории вышел в квалификацию Лиги Европы. Команда Костишина обыграла " Мариуполь "(1:0) в финале плей-офф.

"Колос" планирует сыграть в еврокубковом турнире на собственном стадионе в Ковалевке. Команда Костишина стартует со второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Что известно о Смирном и Кравченко

21-летний Евгений Смирный уже защищал цвета "Колоса" в сезоне 2019/20, завоевав вместе с командой путевку в квалификацию Лиги Европы. На счету хавбека – 5 голов в 25-ти матчах украинской Премьер-лиги.

23-летний Никита Кравченко провел вторую половину прошлого сезона в аренде в донецком "Олимпике", приняв участие в 12 матчах УПЛ и отметившись голевой передачей.