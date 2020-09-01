Перспективные футболисты "Динамо" Евгений Исаенко и голкипер Владислав Кучерук проведут сезон в аренде. Оба футболиста перешли в "Колос".

Как сообщает "Динамо", срок аренды нападающего Евгения Исаенко и голкипера Владислава Кучерука в "Колосе" рассчитан до конца сезона 2020/2021.

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Что известно о "динамовцах"

21-летний Кучерук в прошлом сезоне провел 14 матчей за молодежный состав "Динамо" и дважды был включен в заявку первой команды "бело-синих".

Чемпион мира 2019 года в составе сборной Украины U20.

20-летний Евгений Исаенко – капитан молодежной команды "Динамо", лучший бомбардир команды прошлого сезона (8 мячей в 16 матчах). Забил 4 гола за "Динамо" U21 в первом туре молодежного чемпионата Украины текущего сезона.

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За "Колос" на правах аренды также выступает динамовский полузащитник Евгений Смирный.