Бывший нападающий "Шахтера" и "Днепра" Евгений Селезнев возвращается в чемпионат Украины. В новом сезоне экс-игрок сборной Украины будет выступать за "Колос".

Форвард Евгений Селезнев подписал контракт с "Колосом". Об этом заявил в эфире "большого футбола" эксперт Вячеслав Шевчук, пишет Xsport.

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Детали сделки пока не сообщаются. "Колос" пока не подтверждал информацию.

35-летний нападающий возвращается в чемпионат Украины после трехлетнего отсутствия.

Где играл Селезнев

В прошлом сезоне украинец выступал за турецкий "Бурсаспор". Он провел во всех турнирах 32 матча, забил 13 голов и отдал 3 голевые передачи.

4-го августа Селезнев стал свободным агентом. Сообщалось, что Евгений может стать игроком "Динамо".

До переезда из Украины Селезнев играл за "Шахтер". В 2017 году он переехал в Турцию, где выступал за несколько местных клубов.

В 2019 году Евгений играл в Испании за "Малагу".