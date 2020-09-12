12 сентября "Колос" и "Львов" сыграли в матче 2 тура УПЛ. Поединок на обновленном стадионе "Колос" завершился разгромной победой хозяев.

Колос – Львов 4:0

Голы: Лысенко, 26, 47, Гавриш, 69, Исаенко, 90+5

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Знаменательное событие для всего украинского футбола произошло во втором туре нового сезона УПЛ. Ковалевский "Колос" наконец сыграл на родной земле, проведя первый официальный поединок на новопостроенном стадионе с одноименным названием.

Соперником коллектива Костишина стала одна из двух команд, которые еще не стартовали в новом сезоне из-за коронавирус COVID-19. При этом, "колоскам" уже пришлось наверстывать стартовую потерю очков в матче с донецким "Шахтером" (1:3).

Хозяева открыли счет на 26-й минуте встречи. Кравченко с правого фланга подал в зону перед вратарской площадкой, где в падении головой красиво замкнул Лысенко. Первый гол для реконструированного стадиона Коваливки.

Видео первого гола Лысенко

Через пару минут Лысенко едва не оформил дубль. Выстрел Владимира из-за пределов штрафной пришелся в правую штангу.

Все же после перерыва 32-летний Лысенко реализовал свой шанс. Его вывели в контратаку на правый фланг, но делиться с мячом он больше ни с кем не стал. Смещение к правому углу штрафной и удар с рикошетом от спины Махмутовича, который дезориентировал голкипера. 2:0.

На 65-й минуте ворота львовян были пустыми после неудачного перехвата подачи с левого фланга от Пенькова, но Костышин кивком головы не смог отправить в них мяч.

Впоследствии коваливцы сделали счет в матче разгромным. Гавриш в одно касание замкнул подачу углового с правого фланга на ближний угол вратарской в ​​исполнении Богданова – 3:0.

На последней компенсированной минуте "Колос" поставил точку в матче. Голом отметился арендованный футболист "Динамо" Евгений Исаенко.

В итоге, "Колос" одержал историческую победу в первом матче на обновленном стадионе. Сейчас клуб с Коваливки занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ (3 очка). ФК "Львов" с нулем и игрой в запасе идет последним.

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