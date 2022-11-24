Від'ємний зріст: луганські бабусі кличуть Роналду "за порєбрік" і пропонують паспорт Росії

Інформація щодо розриву контракту Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед викликала неабиякий резонанс. Відреагували навіть у квазіреспубліці Луганської області.

Так, бабусі з квазіреспубліки, що на окупованих територіях Луганщини, записали відеозвернення до зірки світового футболу. Вони дуже стурбовані подальшою кар'єрою футболіста, тому запропонували йому приїхати до Луганська, пише 24 канал.

Зауважте Роналду усунений від футболу на 2 матчі через розбитий телефон фаната: чи зіграє він на ЧС-2022

Як "нагороду" за хороші виступи пропонують громадянство Росії

На болотах як видно вважають, що це "чудова" альтернатива для легенди футболу. Крім того, луганські бабусі пообіцяли Роналду дуже "щедрі плюшки".

Кріштіану Роналду, приїжджай до нас (до квазіреспубліки Луганської області – 24 канал). Покажеш гарні результати – ймовірно, отримаєш паспорт та громадянство Росії,

– сказала одна з луганських бабусь.

Щоправда, в цивілізованому світі російське громадянство не сприймають як нагороду. Навіть деякі росіяни були б раді відхреститися від країни-агресорки та зняти з себе це тавро вбивць та гвалтівників. Однак, як бачимо, луганські бабусі вважають інакше.

Завершили свою заяву вони зверненням до "Кріштіану і Рональду" – вочевидь, "за порєбріком" не знають, що це одна й та сама людина. Варто також відзначити, що бабусі й самі продемонстрували "неабиякі" навички володіння м'ячем. Мабуть, хотіли продемонструвати рівень футболу у квазіреспубліці.

МЮ розірвав контракт з Роналду: що відомо