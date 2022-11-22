Англійський клуб на своїй сторінці оголосив, що Роналду покине клуб за обопільною згодою сторін, що набуде чинності негайно.

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"Клуб дякує йому за його величезний внесок протягом двох періодів на "Олд Траффорд", забиті 145 голів у 346 матчах, і бажає йому та його сім'ї добра в майбутньому", – йдеться в заяві клубу.

В Манчестер Юнайтед також відзначили, що в клубі "зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Хега та спільній роботі для досягнення успіху на полі".

Скандал з Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду повернувся в Манчестер Юнайтед влітку 2021 року. Однак перший сезон після повернення гравця для "червоних дияволів" видався не надто вдалим. Вони не змогли пробитися до Ліги чемпіонів за підсумками виступів в АПЛ. Тож влітку 2022 року було чимало слухів про те, що португалець покине команду, адже прагне виступати саме в Лізі чемпіонів. Але цього не сталося.

Окрім того, в нього не склалися стосунки з новим головним тренером команди Еріком тен Хагом. Той доволі часто залишав гравця на лаві для запасних.

В матчі проти Тоттенхема Роналду був в запасі. І відмовився виходити на поле на 87-й хвилині матчу. Натомість покинув стадіон, коли гра ще тривала. За це Роналду відсторонили від головної команди.

Перед тим як команда відправилася на перерву, пов'язану з чемпіонатом світу, Роналду дав розгромне інтерв'ю, де він висловив претензії до всіх у Манчестер Юнайтед. Чи не найбільше дісталося головному тренеру, а також деяким гравцям.

Це інтерв'ю викликало чималий скандал. Клуб пообіцяв відреагувати на нього. 22 листопада МЮ офіційно розірвав контракт з Роналду.

Поки Роналду перебуває в розташуванні збірної Португалії на чемпіонаті світу 2022 в Катарі.