Так, бабусі з квазіреспубліки, що на окупованих територіях Луганщини, записали відеозвернення до зірки світового футболу. Вони дуже стурбовані подальшою кар'єрою футболіста, тому запропонували йому приїхати до Луганська, пише 24 канал.
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Як "нагороду" за хороші виступи пропонують громадянство Росії
На болотах як видно вважають, що це "чудова" альтернатива для легенди футболу. Крім того, луганські бабусі пообіцяли Роналду дуже "щедрі плюшки".
Кріштіану Роналду, приїжджай до нас (до квазіреспубліки Луганської області – 24 канал). Покажеш гарні результати – ймовірно, отримаєш паспорт та громадянство Росії,
– сказала одна з луганських бабусь.
Щоправда, в цивілізованому світі російське громадянство не сприймають як нагороду. Навіть деякі росіяни були б раді відхреститися від країни-агресорки та зняти з себе це тавро вбивць та гвалтівників. Однак, як бачимо, луганські бабусі вважають інакше.
Завершили свою заяву вони зверненням до "Кріштіану і Рональду" – вочевидь, "за порєбріком" не знають, що це одна й та сама людина. Варто також відзначити, що бабусі й самі продемонстрували "неабиякі" навички володіння м'ячем. Мабуть, хотіли продемонструвати рівень футболу у квазіреспубліці.
МЮ розірвав контракт з Роналду: що відомо
- Манчестер Юнайтед 22 листопада офіційно оголосив про розірвання контракту з нападником Кріштіану Роналду. В англійському клубі заявили, що португалець негайно покине клуб за обопільною згодою сторін.
- Передувало цьому розгромне інтерв'ю футболіста, яке викликало чималий скандал. У ньому португалець висловив претензії до всіх у Манчестер Юнайтед. А чи не найбільше дісталося головному тренеру, а також деяким гравцям.
- Роналду прокоментував розрив контракту з англійським клубом та зазначив, що "настав час шукати новий виклик". Крім того, зірка футболу висловив подяку вболівальникам "червоних дияволів" та побажав успіху своїм колишнім партнерам.
- Наразі невідомо в якому клубі Роналду продовжить свою кар'єру. Влітку власники Челсі обговорювали можливість підписання форварда. Однак зараз клуб зосереджений на інших цілях й не плануює підписувати португальця.
- Загалом після інформації від МЮ щодо розірвання контракту з Роналду багато клубів почали жартувати та запрошувати зіркового португальця у свою команду. До таких жартів доєднався й харківський Металіст 1925.