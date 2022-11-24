Так, бабушки из квазиреспублики на оккупированных территориях Луганщины записали видеообращение к звезде мирового футбола. Они очень обеспокоены дальнейшей карьерой футболиста, поэтому предложили ему приехать в Луганск, пишет 24 канал.

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В качестве "награды" за хорошие выступления предлагают гражданство России

На болотах по всей видимости считают, что это "прекрасная" альтернатива для легенды футбола. Кроме того, луганские бабушки пообещали Роналду очень "щедрые плюшки".

Криштиану Роналду, приезжай к нам (в квазиреспублику Луганской области – 24 канал). Покажешь хорошие результаты – вероятно, получишь паспорт и гражданство России,

– сказала одна из луганских бабушек.

Правда, в цивилизованном мире российское гражданство не воспринимается как награда. Даже некоторые россияне были бы рады откреститься от страны-агрессора и снять с себя это тавро убийц и насильников. Однако, как видим, луганские бабушки считают иначе.

Завершили свое заявление они обращением к "Криштиану и Рональду" – очевидно, "за поребриком" не знают, что это один и тот же человек. Стоит также отметить, что бабушки и сами продемонстрировали "нешуточные" навыки владения мячом. Видимо, хотели продемонстрировать уровень футбола в квазиреспублике.

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