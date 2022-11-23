Як відомо, тоді проти трансферу португальського екснападника МЮ виступив колишній головний тренер Челсі Томас Тухель. Тож справа до підписання Роналду так і не дійшла.
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Челсі не зацікавлений в Роналду
Зараз тренерське крісло Челсі займає Грем Поттер, тому доступність португальця для безоплатного трансферу негайно викликала припущення, що клуб може відновити інтерес до футболіста. Втім, у теперішнього тренера лондонської команди немає жодного інтересу до Роналду, оскільки він зосередився на інших цілях.
Так, у Челсі начебто хочуть підписати гравців збірної Англії Джуда Беллінгема (Боруссія Дортмунд) та Деклана Райса (Вест Хем). Футболісти мають зміцнити середню лінію.
Крім того, у Челсі впевнені, що підписання Роналду загрожує створенню сприятливої атмосфери у роздягальні команди.
МЮ розірвав контракт з Роналду: що відомо
- Манчестер Юнайтед 22 листопада офіційно оголосив про розірвання контракту з нападником Кріштіану Роналду. В англійському клубі заявили, що португалець покине клуб за обопільною згодою сторін, що набуде чинності негайно.
- Сталося це після розгромного інтерв'ю Роналду, яке викликало чималий скандал. В ньому португалець висловив претензії до всіх у Манчестер Юнайтед. А чи не найбільше дісталося головному тренеру, а також деяким гравцям.
- Нагадаємо, що португалець повернувся до Манчестер Юнайтед наприкінці літа 2021 року. Контракт екснападника з клубом був розрахований до кінця червня 2023 року. У новому сезоні футболіст провів 16 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 2 асисти.
- Роналду вже встиг прокоментувати свій вихід з клубу. Екснападник Манчестер Юнайтед висловив подяку вболівальникам "червоних дияволів" та побажав успіху своїм колишнім партнерам.
- Наразі невідомо в якому клубі Роналду продовжить свою кар'єру. Зараз футболіст перебуває в Катарі, де сподівається на успішний виступ разом зі збірною Португалії. Разом з командою він готується до першого поєдинку Мундіалю проти Гани, який відбудеться вже 24 листопада.