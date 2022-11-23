Як відомо, тоді проти трансферу португальського екснападника МЮ виступив колишній головний тренер Челсі Томас Тухель. Тож справа до підписання Роналду так і не дійшла.

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Челсі не зацікавлений в Роналду

Зараз тренерське крісло Челсі займає Грем Поттер, тому доступність португальця для безоплатного трансферу негайно викликала припущення, що клуб може відновити інтерес до футболіста. Втім, у теперішнього тренера лондонської команди немає жодного інтересу до Роналду, оскільки він зосередився на інших цілях.

Так, у Челсі начебто хочуть підписати гравців збірної Англії Джуда Беллінгема (Боруссія Дортмунд) та Деклана Райса (Вест Хем). Футболісти мають зміцнити середню лінію.

Крім того, у Челсі впевнені, що підписання Роналду загрожує створенню сприятливої атмосфери у роздягальні команди.

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