Таку новину нападник отримав перебуваючи у розташуванні збірної Португалії на чемпіонаті світу-2022. Тепер Кріштіану доведеться шукати нову команду, а Мундіаль може йому у цьому допомогти.

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Футбольний гумор у харків'ян на висоті

Після такої інформації від МЮ багато клубів почали жартувати та запрошувати зіркового португальця у свою команду. До таких жартів доєднався й харківський Металіст 1925. Харків'яни звернулись до Роналду через свою сторінку у твітері.

Чекаємо на тебе у Металісті 1925, Кріштіану,

– написав харківський клуб.

У ЗМІ вирують чутки, що після ЧС-2022 Роналду може опинитись у клубі з Саудівської Аравії. Начебто португалець сам не проти там продовжити кар'єру, але як же тоді бажання пограти ще у Лізі чемпіонів. Що тут не сходиться. Ймовірно, що Кріштіану не буде гнатись за грошима, яких він і так заробив до кінця свого життя.

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