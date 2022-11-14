Португальський форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду напередодні поїздки на ЧС-2022 дав сенсаційне інтерв’ю, в якому пояснив свої проблеми в клубі.
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Зрада Манчестер Юнайтед
На думку зірки світового футболу, його повернення в клуб сталося не таким, про яке він мріяв. Причина цього – люди в клубі не хотіли його бачити в складі команди.
"Манчестер Юнайтед зрадив мене. Я почуваюся білою вороною. У клубі намагалися витіснити мене. Не тільки тренер, а й деякі гравці не хочуть бачити мене в команді.
У Юнайтед не хотіли, щоб я грав за команду не тільки в цьому сезоні, а й у минулому", – заявив Роналду.
"Я не поважаю Тен Хага"
Отримав на горіхи від Роналду наставник МЮ Ерік тен Хаг.
Я не поважаю Тен Хага, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ви не будете поважати мене, я ніколи не буду поважати вас,
– сказав Роналду.
Зрозуміло, що після таких заяв дороги назад у Роналду не залишилося. Очевидно, що після чемпіонату світу в Катарі португалець продовжить сезон в новій команді.