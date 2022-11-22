Англійський клуб Манчестер Юнайтед оголосив про розірвання контракту з португальським нападником Кріштіану Роналду. Відтепер зірка світового футболу безробітний.

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Португалець вже встиг прокоментувати свій відхід з клубу. Роналду висловив подяку вболівальникам "червоних дияволів" та побажав успіху своїм колишнім партнерам.

"Після переговорів із Манчестер Юнайтед ми домовилися достроково припинити дію контракту. Я люблю МЮ та люблю фанатів – це ніколи не зміниться. В той же час я відчуваю, що настав час шукати новий виклик.

Я бажаю команді всіляких успіхів у другій частині сезону та у майбутньому", – зазначив форвард.

У якому клубі продовжить свою кар'єру Кріштіану – наразі невідомо. Зараз футболіст знаходиться в Катарі, де сподівається на успішний виступ разом зі збірною Португалії.

Нагадаємо, Роналду дав розгромне інтерв'ю Пірсу Моргану, в якому розкритикував керівництво клубу, деяких гравців та головного тренера Еріка тен Хага.