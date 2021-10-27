Металіст 1925 – Олександрія 2:5
Голи: Криськів, 62, Ременюк, 85 – Мустафаєв, 24, 28, Копина, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
До теми Дата та розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України: коли зіграє Динамо і Шахтар
Металіст 1925 – Олександрія відеоогляд
Верес – Ворскла 1:3
Гол: Сергійчук, 90+3 (п) – Кане, 21, Пешич, 66, Яворський, 83
Вилучення: Дахновський, 71 (Верес)
Верес – Ворскла відеоогляд
Маріуполь – Динамо 1:2
Голи: Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 33
Маріуполь – Динамо відеоогляд
Чорноморець – Шахтар 0:3
Голи: Фернандо, 64, Маркос Антоніо, 72, Дентіньо, 81
Чорноморець – Шахтар відеоогляд