Питання України розглянути 24 листопада

За словами Жданова, WADA "розпочне процес щодо відповідності України вимогам Антидопінгового кодексу".

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"Це наслідки грубого порушення антидопінгового законодавства керівництвом Національного антидопінгового центру", – написав колишній міністр молоті та спорту України.

Жданов припустив, що скандал може призвести до масового відсторонення українських спортсменів від змагань.

Це може призвести до відсторонення українських спортсменів від міжнародних змагань,

– написав Жданов.

На фоні скандалу директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Та Жданов вважає, що це навряд чи допоможе Україні.

Він повідомив, що справу України, ймовірно, розглянути 24 листопада у Парижі.

"Відставка керівництва НАДЦ навряд чи зможе погасити цей скандал.

Головне завдання влади, і зокрема Міністерства молоді і спорту, не на словах, а реальними справами забезпечити реалізацію дієвої та ефективної антидопінгової політики, розпочати важкий, але необхідний діалог з WADA, ухвалити нову редакцію антидопінгового закону, який відповідає міжнародним вимогам і який лежить вже декілька років під сукном у міністерстві.

Скоріше за все, українське питання буде розглянуто на засіданні Виконавчого комітету WADA 24 листопада у Парижі", – резюмував ексміністр.

У чому звинувачують Україну

У розслідуванні WADA "Геркулес" йдеться, що Нацiональний антидопiнговий центр України з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб. Це порушення міжнародних стандартів.

НАДЦУ підозрюють у тому, що у 2021 році центр подав неправдиву інформацію про щонайменше шість допінг-проб.

Одним з порушень стало те, що в НАДЦ деякі проби, взяті в змагальний період, підписували як такі, які взяті в позазмагальний період. Такі проби перевіряються на меншу кількість заборонених речовин.

Текст публікації Ігоря Жданова у фейсбуці

Скоріше за все, ВАДА розпочне процес щодо відповідності України вимогам Антидопінгового кодексу. Це наслідки грубого порушення антидопінгового законодавства керівництвом Національного антидопінгового центру.

Це може призвести до відсторонення українських спортсменів від міжнародних змагань.

Відставка керівництва НАДЦ навряд чи зможе погасити цей скандал.

Головне завдання влади, і зокрема Міністерства молоді і спорту, не на словах, а реальними справами забезпечити реалізацію дієвої та ефективної антидопінгової політики, розпочати важкий, але необхідний діалог з ВАДА, ухвалити нову редакцію антидопінгового закону, який відповідає міжнародним вимогам і який лежить вже декілька років під сукном у міністерстві.

Скоріше за все, українське питання буде розглянуто на засіданні Виконавчого комітету ВАДА 24 листопада у Парижі.