Знаменитий український боксер Гвоздик несподівано вирішив завершити кар'єру
Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик завершує кар'єру. Це доволі несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, втрачений у 2019 році в бою з росіянином.
Гвоздик йде з боксу
Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спершу про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.
Лише у травні Український боксер розповідав про гучні плани на бій з росіянином
Однак жодних пояснень чи коментарів 33-річний Гвоздик не надав.
Нагадаємо, крайній бій боксер мав 19 жовтня 2019 року – тоді він програв титул чемпіона WBC у напівважкій вазі росіянину Артуру Бетербієву.
Коротко про Олександра Гвоздика
Бронзовий призер Олімпіади 2012 року в Лондоні. Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі.
Гвоздик проживає і США. Всього українець провів 18 поєдинків і здобув 17 перемог.
Єдинок поразки Олександру у жовтні 2019 року завдав Артур Бетербієв.
- Олександр Гвоздик у 2012 році був бронзовим призером Олімпіади, чемпіоном Універсіади у 2013, на професійному ринзі провів 18 боїв, 17 виграв (крім останнього), з яких 14 – нокаутом. Титул чемпіона WBC здобув у поєдинку проти Адоніса Стівенсона.
- Олександр Гвоздик відомий в Україні не лише професійними здобутками. Він товаришує з Ломаченком та Усиком і вважає, що Росія не нападала на Україну, що війна – "це засіб наживи", що це "бізнес верхівки", і взагалі проблема лише "у головах людей".