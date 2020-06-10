Колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик завершує кар'єру. Це доволі несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, втрачений у 2019 році в бою з росіянином.

Гвоздик йде з боксу

Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спершу про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.

Лише у травні Український боксер розповідав про гучні плани на бій з росіянином

Однак жодних пояснень чи коментарів 33-річний Гвоздик не надав.

Нагадаємо, крайній бій боксер мав 19 жовтня 2019 року – тоді він програв титул чемпіона WBC у напівважкій вазі росіянину Артуру Бетербієву.

Коротко про Олександра Гвоздика

Бронзовий призер Олімпіади 2012 року в Лондоні. Колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі.

Гвоздик проживає і США. Всього українець провів 18 поєдинків і здобув 17 перемог.

Єдинок поразки Олександру у жовтні 2019 року завдав Артур Бетербієв.