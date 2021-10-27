Чорноморець – Шахтар 0:3

Голи: Фернандо, 64, Маркос Антоніо, 72, Дентіньо, 81

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Перший тайм в Одесі не увінчався ні великої кількістю гострих моментів, ні яскравою комбінаційною грою. "Моряки" не могли, а "гірники", мабуть, просто не хотіли.

У підсумку за 45 з хвостиком хвилин команди награли тільки на один удар у площину воріт, який нічим поганим для Чорноморця не завершився. Команди пішли на перерву за пісної нічиєї.

На початку другого тайму поєдинок освіжив удар Соломона. Манор завдав красивого обвідного удару, але трішки не влучив у площину воріт одеситів.

Майже відразу Соломон вдруге загрожував воротам Варакути. Ізраїльтянин знову пробив здалеку й цього разу влучив, але в руки воротарю.

Свій перший супермомент Шахтар змарнував на 62 хвилині. Ісмаїлі виконав блискучу передачу на Судакова, який увірвався у штрафний. Георгій з близької відстані пробив у напрямку воріт, але не влучив у незахищений кут.

Фатальні голи "гірників"

Уже через 2 хвилини "гірники" таки відкрили рахунок у грі. Тете виконав "еластіко" на правому фланзі й прострілив у штрафний. М'яч після рикошету опинився у Фернандо, який вгатив його у сітку воріт.

На 72 хвилині підопічні Роберто Де Дзербі подвоїли перевагу. Тете розрізав "моряків" пасом на Ісмаїлі, який виконав простріл у штрафний. Маркос Антоніо вбіг з глибини та легко замкнув передачу на дальній стійці.

Під завісу матчу гості добили деморалізований Чорноморець. Свіжий Мудрик скористався помилкою в обороні та елегантним пасом знайшов Дентіньо. Джокер Шахтаря красиво обробив м'яч і відправив його у ворота. Саме Дентіньо встановив підсумковий результат гри.

Чорноморець – Шахтар відеоогляд