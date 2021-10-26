Металіст 1925 – Олександрія 2:4
Голи: Криськів, 62, Ременюк, 85 – Мустафаєв, 24, 28, Копина, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1
Дивіться також Вперше в історії: жіноча збірна України розгромно програла Іспанії у відборі на ЧС-2023
Рахунок матчу на стадіоні "Металіст" відкрили гості. На 24-й хвилині Третьяков передачею по флангу відправив на вільний фланг Спінеллі, аргентинець вирізав низом на Мустафаєва ближче до воріт, а півзахисник Олександрії у падінні встромив м'яч у ближній кут повз голкіпера.
Відео першого голу Мустафаєва
Яерез декілька хвилин той же Мустафаєв оформив дубль – Спінеллі з розвороту з центру поля передачею вивів Еміля віч-на-віч з голкіпером, 22-й номер Олександрії хитнув Сидоренка і пробив у порожні ворота.
Відео другого голу Мустафаєва
На старті другого тайму рахунок у зустрічі і зовсім став розгромним. Господарі подали кутовий та отримали вихід три в нуль. Копина сам реалізував вихід, на паузі перекинувши Сидоренка.
Відео голу Копини
Господарям поля у Харкові вдалося відквитати один м'яч на 63-й хвилині, коли Криськів знайшов м'яч у штрафному майданчику Олександрії після подачі з кутового і сильно пробив у раму — рикошетом від коліна Копини "круглий" влетів у сітку.
Відео голу Криськіва
"Містян" не влаштовував такий рахунок і вони забили четвертий гол у ворота харків'ян. Кожушко шикарним кросом знайшов Кирюханцева у штрафному майданчику Сидоренка, а Ігорголовою пробив у протихід голкіперу
Відео голу Кирюханцева
Наприкінці матчу команди обмінялися голами, але на підсумковий результат зустрічі це не вплинуло. Голи на свій рахунок записали Ременюк та Устименко.
- У підсумку, Олександрія знищила Металіст 1925 на виїзді і вийшла в 1/4 фіналу Кубка України.