Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило попередні результати операції "Геркулес". Під час розслідування виявилося, що Національна антидопінгова організація України порушила міжнародний стандарт тестування.

Детальніше Україна потрапила в допінговий скандал: WADA звинувачує у маніпуляціях

Результати розслідування не залишилися без реакції зі сторони Міністерства молоді та спорту України. Керівництво НАДЦ залишилося без своїх посад.

"Директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", – заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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