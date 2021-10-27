Голи: Очеретько, 85 – Вербич, 16, Шабанов, 33

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Перемога на класі

Динамо було абсолютним фаворитом матчу з Маріуполем, який програв 4 попередні поєдинки поспіль. Кияни впевнено увійшли в матч і досить швидко відкрили рахунок.

Голу у ворота Маріуполя передував гострий момент у Лєднєва. Шкурін викотив Богдану на 11 метрів, але хавбек пробив у голкіпера. Динамо заробило кутовий, після якого відзначився Вербич. Словенець вдало пробив головою.

Вербич забив за Динамо вперше з 28 листопада 2020 року.

Після цього два моменти мав Шапаренко: спершу Микола небезпечно пробив зі штрафного, а згодом завдав удару здалеку. Турбаєвський не без проблем впорався з обома пострілами.

У середині тайму Динамо провело другий гол: Шабанов вдало відіграв на дальній стійці та переправив м'яч у ворота. Нещодавно в Артема народилася донька й футболіст разом з партнерами відсвяткував цю подію після голу.

Другий тайм ледь не став формальністю: Динамо продовжило володіти м'ячем, але грало без особливого ентузіазму. Перевагу "біло-синіх" зміг збільшувати Вербич, але його небезпечний удар відбив голкіпер.

Маріуполь несподівано повернув інтригу в гру на 85 хвилині: Очеретько не зустрів опору від Шабанова та з меж штрафного "поклав" м'яч у кут воріт Дениса Бойка.

Динамо таки здобуло перемогу, не витративши багато сил, що не скажеш про нерви. "Біло-синім" та вболівальникам киян довелося похвилюватися на останніх хвилинах.

Столичний клуб приєднався до Олександрії та Ворскли, які першими вийшли до чвертьфіналу Кубка України.

Маріуполь – Динамо відеоогляд