Ребров покинув Ференцварош, Зінченко та Седан чекають дитину: новини спорту 4 червня

У п'ятницю, 4 червня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Ребров офіційно покинув Ференцварош

Український тренер Сергій Ребров офіційно покинув угорський Ференцварош. Ребров покидає Ференцварош після 3 років у Будапешті.

До слова Динамо, збірна України чи Тоттенхем: кого тренуватиме Ребров після Ференцвароша

Олександр Зінченко та Влада Седан чекають дитину

24-річний гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко скоро стане татом. Він зі своєю дружиною Владою Седан чекають на поповнення у сім'ї.

На світлині обоє закохані позують у чорних нарядах. Так, Влада одягнула довгу обтислу сукню, яка чітко підкреслила її чималий животик.

Українка Лузан стала чемпіонкою Європи з веслування

Пара одружена з 24 серпня 2020 року, це буде їхня перша дитина.

Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату Європи з веслування. Спортсменка стала найкращою в дисципліні каное-одиночка на відстані 500 метрів.

Головною суперницею українки була білоруска Альона Ноздрєва – чемпіонка світу та Європи у 2018-му та 2019 роках. Українці вдалося випередити Ноздрєву, а також угорку Вілаг Баллу, яка фінішувала другою, більш ніж на шість секунд. Фінішний час Лузан – 2:07.235 хвилини.

Результати

Людмила Лузан (Україна) 2:07.235 хвилини Вілаг Багга (Угорщина) 2:13.332 Альона Ноздрева (Білорусь) 2:13.345

Місце та дата проведення Суперкубку УЄФА Челсі – Вільярреал

У матчі за Суперкубок УЄФА зійдуться переможець Ліги чемпіонів Челсі та Вільярреал, який здобув трофей Ліги Європи. Гра між цими командами запланована на 11 серпня.

Матч за Суперкубок УЄФА вирішили провести в Белфасті на стадіоні "Вінздор парк". Цей стадіон вміщує 18,5 тисяч глядачів на трибунах. Однак яку кількість вболівальників допустять – поки невідомо.