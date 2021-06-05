Ребров покинув Ференцварош, Зінченко та Седан чекають дитину: новини спорту 4 червня

У п'ятницю, 4 червня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Ребров офіційно покинув Ференцварош
Український тренер Сергій Ребров офіційно покинув угорський Ференцварош. Ребров покидає Ференцварош після 3 років у Будапешті.
До слова Динамо, збірна України чи Тоттенхем: кого тренуватиме Ребров після Ференцвароша
- Наразі не відомо, де продовжить кар'єру Ребров. Тренера, який двічі приводив Динамо до чемпіонства в Україні, пов'язували з грецьким клубом АЕК.
- Натомість український журналіст Ігор Циганик повідомляв, що Ребров веде переговори з турецьким Фенербахче.
- Також повідомлялося, що Ребров цікавий лондонському Тоттенхему та клубу Аль-Айн з ОАЕ.
Олександр Зінченко та Влада Седан чекають дитину
24-річний гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко скоро стане татом. Він зі своєю дружиною Владою Седан чекають на поповнення у сім'ї.
На світлині обоє закохані позують у чорних нарядах. Так, Влада одягнула довгу обтислу сукню, яка чітко підкреслила її чималий животик.Цікаво. Пара одружена з 24 серпня 2020 року, це буде їхня перша дитина.
Українка Лузан стала чемпіонкою Європи з веслування
Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату Європи з веслування. Спортсменка стала найкращою в дисципліні каное-одиночка на відстані 500 метрів.
Головною суперницею українки була білоруска Альона Ноздрєва – чемпіонка світу та Європи у 2018-му та 2019 роках. Українці вдалося випередити Ноздрєву, а також угорку Вілаг Баллу, яка фінішувала другою, більш ніж на шість секунд. Фінішний час Лузан – 2:07.235 хвилини.
Результати
- Людмила Лузан (Україна) 2:07.235 хвилини
- Вілаг Багга (Угорщина) 2:13.332
- Альона Ноздрева (Білорусь) 2:13.345
Місце та дата проведення Суперкубку УЄФА Челсі – Вільярреал
У матчі за Суперкубок УЄФА зійдуться переможець Ліги чемпіонів Челсі та Вільярреал, який здобув трофей Ліги Європи. Гра між цими командами запланована на 11 серпня.
Матч за Суперкубок УЄФА вирішили провести в Белфасті на стадіоні "Вінздор парк". Цей стадіон вміщує 18,5 тисяч глядачів на трибунах. Однак яку кількість вболівальників допустять – поки невідомо.